РИАМО - 24 фев. Правоохранители Серпухова задержали двух подозреваемых в краже табачной и алкогольной продукции из магазина. Возраст задержанных – 29 лет и 34 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что ночью злоумышленники монтировками сломали замок и незаконно проникли в складское помещение магазина, расположенного в д. Арнеево. Похитив более 1,5 тыс. пачек сигарет и 15 бутылок элитного алкоголя, правонарушители скрылись на автомобиле», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что сумма ущерба составила примерно 300 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Личности подозреваемых удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. В их домах прошли обыски, там были обнаружены похищенные товары.

«Также из автомобиля, на котором они передвигались, изъяты камуфляжная одежда, пакеты и металлические монтировки, используемые при совершении преступления», – подчеркнула Петрова.

Подозреваемые заключены под стражу.