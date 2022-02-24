РИАМО - 24 фев. После падения курса рубля на бирже Сбербанк начал продавать валюту дороже 100 рублей. Так, стоимость доллара составила 101 рубль, евро – 115 рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Утром в четверг на Московской бирже доллар впервые с 2016 года превысил 84 рубля, евро превысил 95 рублей. Следом торги на бирже были приостановлены.

На стоимость валюты повлияло решение президента России Владимира Путина провести военную операцию в Донбассе. Ранее РФ признала Донецкую и Луганскую народные республики и подписала с ними договор о дружбе.

Западные страны негативно отреагировали на решение России. США и страны НАТО пообещали ввести новые санкции.