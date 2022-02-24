РИАМО - 24 фев. Россия приступила к проведению военной операции в Донбассе, в связи с этим президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на всей территории страны, сообщает Nation News.

Зеленский экстренно собрал Совет нацбезопасности и обороны Украины, на заседании которого было принято решение о введении военного положения.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к жителям России и сообщил о решении провести военную операцию в Донбассе, чтобы защитить мирных жителей ДНР и ЛНР.

Из-за сложной обстановки РФ закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на северо-восточной границе с Украиной. Временно приостановлена работа аэропортов на юге России.