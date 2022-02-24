РИАМО - 24 фев. До 2 марта временно приостановлена работа аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя, сообщается на сайте Росавиации.

Ограничения будут действовать до 03:45 (по московскому времени) 2 марта.

Пассажирам настоятельно рекомендуют не вылетать ближайшими рейсами, а встречающим – посещать перечисленные аэропорты. Всю информацию по полетам необходимо уточнять на сайтах и в социальных сетях авиагаваней.

Кроме того, гражданской авиации запрещено летать на границе с Украиной.

Решение обусловлено ситуацией на Донбассе, где Россия решила провести военную операцию по защите мирного населения. Ранее президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР и подписал с ними договоры о дружбе.