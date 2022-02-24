РИАМО - 24 фев. Утром в четверг в трех московских аэропортах отменили и задержали свыше 100 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержан 21 рейс, 9 рейсов отменено. В Домодедове 9 рейсов задерживаются, 19 отменены. В Шереметьеве 10 рейсов задержано и 49 отменено.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов нет.

В четверг президент России Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации в Донбассе в целях защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Из-за напряженной ситуации в Донбассе Россия закрыла воздушное пространство на северо-восточной границе с Украиной для гражданских самолетов. Аэропорт Шереметьево в свою очередь отменил рейсы в Краснодарский край, Крым, Ростов, Оренбург и Ульяновск.