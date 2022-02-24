РИАМО - 24 фев. В подмосковную Апрелевку прибыл еще один поезд с вынужденными переселенцами из республик Донбасса, передает корреспондент РИАМО.

В поезде приехали порядка 420 человек, их разместят в Коломне и Волоколамском округе.

На платформе людей встречают волонтеры. Они помогут приехавшим выгрузить багаж и донести его до автобусов, также добровольцы окажут помощь старикам и людям с детьми.

«Все хорошо, все нормально», - сказала журналистам одна из приехавших женщин. Она взяла с собой в Россию домашнего питомца в переноске.

22 февраля в Подмосковье прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. В регион приехали свыше 900 человек, в том числе около 400 детей. На вокзале в Апрелевке Наро-Фоминского округа переселенцев встречали волонтеры. Людей развезли на автобусах в детские летние лагеря и оздоровительные центры городских округов Клин, Зарайск, Подольск, Пушкинский и Волоколамский.

Волонтер Александр рассказал, как помогал первым беженцам из Донбасса, приехавшим в Подмосковье.

«Моя задача была помочь людям, оказать всемерную поддержку - донести вещи, помочь с детьми, старикам помочь, посадить их в автобусы, поддержать словом. Настроение у людей было разное. В основном они были счастливы от того, что они здесь, живы, здоровы. Наше правительство делает все возможное для того, чтобы приехавшие из Донбасса люди получили здесь комфортные условия для проживания и максимум поддержки от нас», - сказал Александр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проявить заботу о беженцах.