РИАМО - 24 фев. Вооруженные силы РФ не наносят ракетные, авиационные или артиллерийские удары по украинским городам. Они бьют по военным объектам и военной инфраструктуре, сообщили в министерстве обороны России.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», – рассказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции в Донбассе для защиты мирных жителей ДНР и ЛНР. С этими республиками РФ подписала договоры о дружбе.

Гражданской авиации запретили полеты над украинской границей. В школах и детских садах Белгородской области и Крыма временно отменили занятия.