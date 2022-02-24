РИАМО - 24 фев. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в школах и детских садах на границе с Украиной временно не будут проводить занятия. Аналогичное решение приняли власти Крыма. Это связано с военной операцией России в Донбассе, сообщает Газета.ru.

По предварительным данным, в Крыму образовательный процесс прервали на 2 дня, в Белгородской области сроков пока не назвали.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России и заявил, что было принято решение о проведении военной спецоперации в Донбассе. Силовой метод был избран для того, чтобы защитить мирное население.

Решение о признании ДНР и ЛНР российский лидер принял в начале недели, тогда же были подписаны договоры о дружбе с республиками.