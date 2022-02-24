РИАМО - 24 фев. Из-за напряженной ситуации в Донбассе столичный аэропорт Шереметьево начинает отменять рейсы в Краснодарский край, Крым, Ростов, Оренбург и Ульяновск, сообщает РБК.

В ближайшие часы в Шереметьеве отменены вылеты в Сочи, Симферополь, Ростов-на Дону, Краснодар, Анапу, Шарм-эль-Шейх. Однако большинство рейсов остается в расписании.

В четверг утром президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Основной задачей спецоперации он назвал защиту мирного населения.

Ранее Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик и подписала с ними договоры о дружбе. Главы западных стран в ответ на это ввели очередные санкции в отношении РФ.