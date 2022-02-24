РИАМО - 24 фев. При выборе велосипеда следует учитывать рост и длину рук ездока. Также важно понимать, для каких поездок и по какой местности приобретается велосипед, сообщил РИАМО руководитель велоклуба «32 спицы» Константин Маркачев.

«Мы в любом случае рекомендуем выбирать велосипед не в интернете, а лично приезжать в магазин, так как нужно подобрать велосипед под рост конкретного человека», — объяснил Маркачев.

По его словам, для комфортных поездок на велосипеде крайне важно учитывать высоту посадки, длину рук и рамы. Также эксперт советует заранее подумать над тем, для каких целей покупается велосипед.

Маркачев пояснил, что если это будут кратковременные поездки в черте города, то лучше не покупать дорогую модель. Если же человек планирует использовать велосипед в походах или устраивать загородные поездки, то следует выбирать более дорогие варианты, так как они качественнее и лучше оборудованы.