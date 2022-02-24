РИАМО - 24 фев. Воздушное пространство России на границе с Украиной закрыли для гражданской авиации. Авиационные власти РФ издали соответствующий NOTAM, сообщает Федеральное агентство новостей.

NOTAM – это система оперативного информирования об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов.

Запрет касается северо-восточной границы с Украиной, эта территория признана опасной для полетов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о решении провести специальную военную операцию в Донбассе. В начале недели РФ признала суверенитет ДНР и ЛНР и подписала соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками.

Путин рассказал, что действия военных РФ в Донбассе будут зависеть от ситуации>>