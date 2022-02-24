РИАМО - 24 фев. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с января 2016 года поднялся выше 84 рублей, следует из данных на сайте биржи.

По данным на 07:29 стоимость доллара составила 84,075 рубля. Рост составил почти 3 рубля.

Существенно вырос и курс евро. Его стоимость достигла 95,245 рубля. В короткие сроки было набрано 3,5 рубля.

Серьезный скачок стоимости валюты произошел после принятия президентом РФ Владимиром Путиным решения о проведении специальной военной операции в Донбассе. Ранее Россия признала ДНР и ДНР и подписала с ними договоры о сотрудничестве, чем вызвала возмущение других стран.