РИАМО - 24 фев. В четверг в столичном регионе будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 2-0 градусов, по Московской области - от минус 4 до плюс 1 градуса.

Днем атмосферное давление окажется на отметке 755 мм рт. ст., влажность воздуха около 60%.

По данным синоптиков, погода в Московском регионе будет комфортной. Метеозависимым людям советуют следить за артериальным давлением.