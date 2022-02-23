РИАМО - 23 фев. На Поклонной горе в Москве прогремел праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества. Разноцветный фейерверк украсил небо города, передает корреспондент РИАМО.

Фейерверк в честь праздника запустил отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО) им. маршала артиллерии Владимира Михалкина. Дивизион укомплектован 72 салютными установками на базе грузовой машины.

Салют запрограммирован заранее. В определенный момент оператор должен только нажать кнопку запуска.

В праздничный день салюты прошли в разных городах России – Санкт-Петербурге, Мурманске, Волгограде и других.

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. В последние годы в этот день поздравляют всех мужчин и мальчиков, а не только тех, кто служил. Это нерабочий день в России.