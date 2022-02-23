РИАМО - 23 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в выселенном здании на улице Героев Панфиловцев в столичном районе Северное Тушино, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В оперативно-дежурную смену в 20:11 в среду поступило сообщение о пожаре на третьем этаже дома. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

В 20:34 огонь в здании был ликвидирован. Пострадавших в данном инциденте нет.

При возникновении пожара нужно сразу же позвонить по телефону 101.