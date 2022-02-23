РИАМО - 23 фев. Московский областной суд подтвердил законность действий Минэкологии Подмосковья, которое вынесло постановление об административном наказании за выбросы в атмосферный воздух без спецразрешения в Кашире, сообщает пресс-служба министерства.

За указанное нарушение был привлечен к ответственности один из руководителей ООО «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс».

«В ходе проверки на территории предприятия был обнаружен незарегистрированный источник выбросов в атмосферный воздух – промывочная станция железнодорожных цистерн», - отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По его словам, оценка объемов валового выброса не была проведена, а это является серьезным нарушением. За это должностное лицо предприятия было оштрафовано.

Не согласившись с постановлением, гражданин обратился в Подольский городской суд с заявлением об отмене документа, но решение было вынесено в пользу Минэкологии. Теперь и суд высшей инстанции подтвердил законность наказания.