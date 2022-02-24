РИАМО - 24 фев. В четверг состоится гражданская панихида по актеру Борису Невзорову, начало церемонии в 11:00. Она пройдет в Церемониальном зале №1 «Похоронный дом Троекурова» на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте Малого театра.

Народный артист РФ Борис Невзоров умер 18 февраля. Ему было 72 года.

Отпевание актера пройдет с 12:00 до 12:30 там же. Его похоронят в 13:00 на Троекуровском кладбище.

Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. Он с 2005 года выступал на сцене Малого театра, а еще учил студентов в ГИТИСе.

Актер сыграл роли в различных кинофильмах и сериалах, среди них «Говорит Москва», «Русь изначальная», «Каменская», «Марш Турецкого» и многие другие.​