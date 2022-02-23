РИАМО - 23 фев. Музейно-выставочный центр совместно с филиалом Военной академии РВСН им. Петра Великого организовали интерактивную программу ко Дню защитника Отечества «И грянул бой!», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Гости музея прошли состязания на силу, ловкость и выносливость, познакомились с новейшей военной экипировкой, преодолели полосу препятствий и побывали в медсанбате. А также все желающие научились защищаться при помощи боевого самбо, собирать и разбирать автомат.

На каждой «точке» ребята могли пообщаться с курсантами, узнать о военных структурах, о строевой подготовке, о первой медицинской помощи.

Закончилось мероприятие трапезой – всех угостили настоящей армейской кашей.