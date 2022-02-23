РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил с Днем защитника Отечества жителя Подольска, ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Георгия Баранова.

Депутат с уважением и почтением относится к ветеранам Великой Отечественной войны. Поэтому лично поздравил с праздником Георгия Баранова и выразил ему слова признательности и уважения.

Баранов родился 13 марта 1921 года в Астраханской области. После окончания школы поступил во Второе Ленинградское Краснознаменное артиллерийское училище, окончил его 2 июня 1941 года в звании лейтенанта. Прибыл на службу в воинскую часть и через 20 дней началась Великая Отечественная война.

С войсками он участвовал в освобождении Крыма, дважды форсировал Керченский пролив, штурмовал немецкие города - Кенигсберг, Одер. В победном мае 1945 года дошел до Берлина. Путь воина отмечен многочисленными заслуженными наградами. Несмотря на почтенный возраст, ветеран сохранил чувство юмора и оптимизм.

«Соблюдая необходимые меры противоэпидемиологической безопасности, поздравил многоуважаемого Георгия Михайловича с Днем защитника Отечества. Пожелал крепкого здоровья ветерану и его родным, мира и благополучия. А также передал продуктовый набор и цветы», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».