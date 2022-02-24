РИАМО - 24 фев. Сегодня в мире празднуют необычный День полосок и пятнышек. А еще 170 лет назад писатель Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ».

Международный день полосок и пятнышек

В этот необычный праздник можно одеться во что-то полосатое или пятнистое. А также почитать книги о животных в полоску и в пятнышки.

Еще можно посетить зоопарк или устроить викторины и конкурсы на эту тему.

Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»

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В 1852 году в доме на Никитском бульваре в Москве, по преданию, писатель Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Эта книга - главный труд жизни писателя, результат его религиозных исканий, произведение было почти дописано, но в жизни Гоголя произошел переломный момент.

Началось все в январе 1852 года, когда умерла Е. Хомякова, жена гоголевского друга. Он считал ее достойнейшей женщиной. С тех пор писатель постоянно думал о смерти, жаловался на упадок сил. Отец Матфей – духовник Гоголя - требовал от него оставить литературные труды и подумать о духовном состоянии.

Bыпущена первая зубная щетка с искусственным синтетическим волокном

В 1938 году была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном вместо натуральной щетины. Переворот в вопросе чистки зубов произошел после изобретения нейлона, который и стал основой щетины.

День рождения русского адмирала Федора Ушакова

Ушаков родился в 1744 году в селе Бурнаково Ярославской губернии в обедневшей дворянской семье древнего рода. Он окончил морской кадетский корпус и пошел служить на Балтийский флот. С 1775 года он командовал фрегатом, а в 1780 году был назначен капитаном императорской яхты.

С 1798 по 1800 годы Ушаков командовал российским флотом в Средиземном море. Был произведен в адмиралы флота в 1799 году.

В 2001 году Ушаков был канонизирован Русской православной церковью (святой Саранской епархии). В 2004 году Архиерейский собор РПЦ причислил Федора Ушакова к общецерковным святым в лике праведных – как праведный воин Феодор (Ушаков) Санаксарский.​