РИАМО - 23 фев. Страны Евросоюза официально ввели санкции против Российской Федерации за решение признать Донецкую и Луганскую народные республики, сообщает kp.ru.

Они коснулись 351 депутата Госдумы страны, которые проголосовали за признание независимости Донбасса.

«Письменная процедура по санкциям благополучно завершена. Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня», — сообщается в заявлении французского представительства ЕС.

Кроме того, санкции затронут 27 физических и юрлиц России. Еще они введены в отношении госдолга страны. А предпринимателям ЕС запрещены все отношения с ДНР и ЛНР.

Ранее российский МИД заявил, что страна даст «сильный ответ» на новые санкции США, и он необязательно будет симметричным.