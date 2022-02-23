РИАМО - 23 фев. В День защитника Отечества легенды футбольного клуба «Спартак» (Москва) сыграли с жителями подмосковного Фрязина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В команду футболистов вошли семикратный чемпион России, трехкратный обладатель кубка России Дмитрий Хлестов, победитель Лиги Чемпионов, обладатель кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель кубка России Дмитрий Аленичев, восьмикратный чемпион России, двукратный обладатель кубка России Андрей Тихонов, шестикратный чемпион России, двукратный обладатель кубка России Егор Титов, шестикратный чемпион России, обладатель кубка России Александр Филимонов и шестикратный чемпион России, обладатель кубка России Александр Ширко.

Также в составе команды играл министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Всего состоялось шесть мини-футбольных матчей по одному 20-минутному тайму. Зрителям пришлось поволноваться во время игры, так как она былая насыщенной и напряженной.

«По инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева запускаем новый проект. В День защитника Отечества во Фрязине провели игры легенд «Спартака» с жителями наукограда. Спасибо всем любителям футбола, что помогли нам по-спортивному провести этот праздничный день», - сказал Абаренов.

Он подчеркнул, что серия подобных игр под названием «Выходи во двор» продолжится.

После игры знаменитые футболисты раздали свои автографы местным жителям.