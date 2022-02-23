РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Жители подмосковного Подольска возложили цветы к памятникам и мемориалам в День защитника Отечества, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и. о. главы городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

В среду в Подольске прошли патриотические мероприятия с участием школьников, молодежи и пожилых горожан. По традиции к памятникам и мемориалам подольчане возложили цветы. Подольские юнармейцы несли Вахту памяти на посту №1 у 19-ти памятников округа. Эта патриотическая акция проводится ежегодно.

В часть праздника прошли несколько спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены в возрасте от 6 до 50 лет. Так, прошли соревнования по волейболу, баскетболу, шахматам, стрельбе из пневматической винтовки, конкуру, гиревому спорту (армейский рывок) и футболу.

Также в праздничный день бесплатно работали и музеи городского округа.