РИАМО - 23 фев. Жители Павловского Посада в День защитника Отечества посмотрели реконструкцию исторической битвы между французскими и русскими войсками, которая прошла в 1812 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Своими глазами увидеть историческое событие XIX века можно было в кантри-парке «Задворки». Для того, чтобы добиться реалистичности в событии, организаторы предусмотрели залпы из орудий, выстрелы и «кровопролитные» бои.

Горожане смогли «перенестись» на два века назад и посмотреть, какой ценой досталась победа русским солдатам в Отечественной войне 1812 года.

Реконструкторы наглядно продемонстрировали, каким духом обладает российская армия, русский народ, который бился до последней капли крови за Родину.