РИАМО - 23 фев. Более 200 человек развернули в День защитника Отечества 300-метровую Георгиевскую ленту в Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие молодогвардейцы Подмосковья из Реутова, Балашихи, Дзержинского, Люберец и Мытищ. А также волонтеры Победы Реутова, представители Союза волонтеров и волонтерской роты.

Мероприятие прошло Александровском сквере в Реутове в честь 23 Февраля.

Георгиевская ленточка является одним из наиболее узнаваемых символов российской действительности последних лет. Эта лента черно-оранжевого цвета - один из главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне.