РИАМО - 23 фев. В Московской области в конце прошлого года проведено социологическое исследование, посвященное проблеме распространения и потребления наркотиков. В нем приняли участие 3,2 тыс. человек из 40 округов, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В рамках исследования опрошены жители региона в возрасте от 14 до 60 лет.

Самыми популярными причинами распространения наркомании, по мнению респондентов, остаются «моральная деградация общества, вседозволенность» (47%), «неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие» (41%), «влияние наркобизнеса, доступность наркотиков» (36%).

Подавляющее число опрошенных жителей сообщают, что в их ближайшем окружении отсутствуют люди, употребляющие наркотики (72%). Почти каждый пятый респондент отмечает наличие таких людей среди своих друзей и знакомых (19%).

Большая часть из опрошенных граждан (57%) полагает, что приобрести наркотики сейчас не составляет особого труда. И лишь 3% придерживаются противоположного мнения. В качестве способа получения наркотических средств 76% опрошенных выбрали вариант ответа «угощают».

Первичное потребление наркотических веществ происходит чаще всего по инициативе знакомых (39%), друзей (32%), коллег по работе (14%). Только 8% опрошенных приняли подобное решение самостоятельно.

Участники опроса, пробовавшие запрещенные вещества, чаще всего говорили, что, впервые сделали это в возрасте 18-20 лет (35%). 29% приобрели подобный опыт в 16-17 лет, а 15% - в 21-25 лет. Впервые попробовали наркотики до 16 лет 12% опрошенных.

Основные мотивы, побудившие к потреблению наркотиков, не меняются на протяжении многих лет. Популярными причинами являются интерес/любопытство (37%), молодость (16%), желание не выделяться из коллектива (16%) и решение «просто попробовать» (9%).

Наиболее эффективными мероприятиями для профилактики и решения проблем наркомании, по мнению населения, являются расширение работы с молодежью (57%), ужесточения мер наказания за наркопреступления (48%), лекции и беседы в учебных заведениях (40%), спортмероприятия (40%), принудительное лечение (40%).

Самым популярным мотивом, удерживающим жителей Подмосковья от употребления наркотиков, является осознанное отрицательное отношение к их употреблению (75%). Второе и третье места занимают страх ранней смерти (28%) и боязнь потери уважения близких (27%).

«Проблемы наркомании чаще, чем в целом по региону, отмечена респондентами из Серпухова, Воскресенска, Коломны, Орехово-Зуевского городского округа», - отметил зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

По его словам, наименее остро рассматриваемую соцпроблему воспринимают жители в городском округе Павловский Посад, Дубне, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском округах.