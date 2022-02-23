РИАМО - 23 фев. В среду на транспорте Подмосковья поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Так, на станциях Ленинградского направления можно услышать поздравления от билетных кассиров. А на станциях Домодедово и Лобня звучит праздничная музыка.

Сотрудники перевозчика «Домтрансавто» в военной форме раздают пассажирам бесплатный безалкогольный глинтвейн и чай.

А накануне праздника – 22 февраля – на центральной площади городского округа Лыткарино состоялся молодежный флешмоб. Более 50 воспитанниц танцевальных студий муниципалитета приняли участие в поздравлении мужчин, сообщает пресс-служба администрации округа.