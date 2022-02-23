РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В отношении водителя «Нивы», совершившего ДТП в Подольске, в результате которого пострадала 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Автомобилиста подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

22 февраля у одного из домов на улице Климента Готвальда произошло столкновение легковых автомобилей ВАЗ «Нива» и Opel. В результате пострадала 12-летняя девочка, которую доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

В Сеть попало видео, на котором видно, что как Opel ехал прямо и врезался в «Ниву», которая хотела повернуть с улицы Клемента Готвальда на улицу Свердлова. Затем Opel сбил девочку и проехал по ней.

Сотрудники пожарного подразделения рассказали, что передали скорой помощи водителя «Нивы» и пострадавшего пешехода. Также смыли горюче-смазочные материалы с машин, попавших в аварию.