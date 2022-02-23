РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Сотрудники вневедомственной охраны поздравили с 97-летием полковника милиции в отставке, участника Великой Отечественной войны Петра Кузовкина из Подольска и передали ему памятный поздравительный адрес от руководства Главного управления Росгвардии по Московской области. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Кузовкин отметил свое 97-летие в День защитника Отечества. Росгвардейцы пожелали ему крепкого здоровья, радости и долгих лет жизни. Также именинника поздравили представители региональной ветеранской организации, руководство Подольского отдела вневедомственной охраны, где он служил.

«Вы прошли войну и после ее окончания еще долгие годы служили на благо родной страны, ее граждан. Спасибо за Вашу службу, за Ваш труд. Мы гордимся поколением героев и победителей, которые мужественно и доблестно прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны», - сказал заместитель председателя региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка по Московской области Юрий Ушаков.

Кузовкин ушел на фронт добровольцем из Тамбовской области, когда ему исполнилось 18 лет. Прошел боевой путь от солдата до командира артиллерийского расчета. Принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии, Чехии, Австрии. Был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За освобождение Будапешта» и «За освобождение Вены». После окончания войны долгие годы трудился в органах правопорядка в Подольске.