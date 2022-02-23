РИАМО - 23 фев. Ветерану Великой Отечественной войны Зое Логачевой из Егорьевска в среду исполнился 101 год, ее поздравил военный оркестр музыкальным выступлением, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В исполнении оркестра прозвучали песни Победы. Гости пожелали ветерану здоровья, бодрости духа и долголетия.

Зоя Григорьевна Логачева награждена орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями в честь Великой Победы. На фронт была мобилизована в 1943 году, служила фронтовой связисткой, совсем юной вместе с ровесницами грузила авиационные бомбы на самолеты.

Также она была контужена, долгое время восстанавливалась в госпитале. Победу встретила в Тернополе. После войны переехала с мужем в Егорьевск, долгое время работала на хлебозаводе.

Сейчас ветеран живет со своей дочерью. В гости к любимой бабушке приходят внуки, правнуки и праправнуки.