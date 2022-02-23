РИАМО - 23 фев. Свыше 100 жителей подмосковного Королева приняли участие в турнире по лазертагу. Участие в мероприятии было бесплатным, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Призовой фонд составил 10 тыс. рублей. Соревновались командами по 5 человек. Такие состязания в Центральном городском парке прошли впервые.

«Мы с девочками, как только увидели в Instagram анонс соревнований, сразу решили, что примем участие! В городе такого еще ни разу не было. Игры на воздухе, участие бесплатное. Думали, что легко всех победим, но выбыли сразу в первом круге. Мальчишки явно в таких делах сильнее», - сказала 15-летняя ученица лицея №5 Алиса из команды «Креветки».

Она отметила, что получила заряд классных эмоций и адреналина.