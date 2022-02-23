РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В Подольске для беженцев из ЛНР и ДНР провели мастер-класс по изготовлению подставки под горячее в технике декупаж, вечером для них проведут концерт, сообщает администрация культурно-просветительского центра «Дубровицы».

Мероприятие прошло в детско-юношеском оздоровительном лагере «Мечта». Мастер-класс посетили заместитель главы администрации городского округа Подольск Татьяна Ропот и настоятель Воскресенского храма Подольского благочиния протоиерей Олег Сердцев.

Дети и взрослые с удовольствием мастерили и очень старались. Каждый участник провел время с пользой, получил новые навыки, умения и хорошее настроение.

Вечером в актовом зале лагеря группа «Заряд» пройдет концерт. Культурные мероприятия должны поддержать дух прибывших.

22 февраля в Подмосковье прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса.