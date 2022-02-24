РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Научно-практическую конференцию на тему «Молодежь и религия» с участием священников и участников молодежных приходских объединений проведут в подмосковном Красногорске в четверг, сообщает пресс-служба Московской митрополии.

В четверг в Никольском храме городского округа Красногорск в рамках празднования Дня православной молодежи пройдет научно-практическая конференция «Молодежь и религия». В мероприятии примут участие более 170 участников приходских молодежных объединений, а также представители Совета молодежных организаций Московской епархии, студенты, церковная и светская молодежь.

Ожидается, что на встрече выступят глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, депутат Мособдумы Линара Самединова, художественный руководитель CROCUS CITY HALL Роман Грачев, патриарший наместник Московской митрополии, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел и епископы из различных городских округов Подмосковья.