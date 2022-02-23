РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Двое спортсменов из Подольска заняли первые места на Межрегиональном турнире по дзюдо памяти заслуженного тренера России Юрия Казунина среди спортсменов 2006-2008 года рождения, сообщил президент Подольской федерации дзюдо и самбо Дмитрий Воробьев.

20 февраля в Ивантеевке прошел Межрегиональный турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России

Юрия Казунина. На него приехали 210 спортсменов 2006-2008 года рождения из 24 городов России. В том числе победители и призеры областных и межрегиональных турниров, ЦФО.

Первые места заняли Иван Цветков в весовой категории 60 кг и Анастасия Молчанова в категории 70 кг. Третье место у Артема Литвиненко в категории 81 кг.

В награждении победителей и призеров приняли участие президент Региональной общественной организации «Федерация дзюдо Московской области» Олег Борисов и дочь заслуженного тренера Виктория Казунина. Она также является чемпионкой России и призером чемпионата мира по дзюдо.