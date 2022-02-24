РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 фев. В четверг в подмосковном Домодедове проведут XXIII Муниципальный фестиваль-конкурс молодежных программ, посвященный здоровому образу жизни «Минздрав предупреждает», сообщается в группе МКЦ «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс пройдет в 4 номинациях: «Молодежная театральная постановка», «Лучшая социальная реклама», конкурс литературного творчества и конкурс экспозиций. Участие в последней номинации обязательно для всех конкурсантов.

Финал конкурса пройдет в четверг в МКЦ «Победа» по адресу: площадь 30-летия Победы, д. 2.

Принять участие в фестивале могут молодежные команды в возрасте от 14 до 35 лет, ознакомиться с положением можно под постом в группе молодежного центра в соцсети «ВКонтакте».