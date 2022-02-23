РИАМО - 23 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев с курсантами Военно-медицинской академии им. Кирова возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в столице, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Каждый из нас должен быть защитником в том или ином амплуа, находиться рядом с теми, кому тяжело, кому нужна помощь. Я хорошо помню, как в 18 лет сам уходил в армию, вот под эту музыку. В общем вагоне поезда мы ехали до Москвы в дивизию Дзержинского. Потом погрузились в машины, доехали до части. Незабываемые ощущения», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что очень важно для мужчины - служить в армии.

«Молодежь порой думает, что это потерянное время, но вся наша жизнь говорит о том, что это серьезная школа. Она ставит мозги на место. Особенно в 18-летнем возрасте. И, конечно, это большая честь - служить нашей стране», - добавил губернатор.

Курсантам Военно-медицинской академии по 21-23 года, все они из разных уголков страны - Москвы и Санкт-Петербурга, Башкирии и Кабардино-Балкарии, Ставрополья и Приднестровья, западной части страны и Дальнего Востока. Многие выбрали профессию военного врача не случайно: у кого-то дедушка - участник ВОВ, у кого-то дядя служит.

На сегодняшний день курсанты помогают пациентам с коронавирусной инфекцией в парке «Патриот» в Подмосковье. Для большинства из них это не первая командировка в Московскую область. Некоторые прошли подобную практику в Covid-госпитале в Осетии.