РИАМО - 23 фев. Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту падения наледи на 4-летнего ребенка около дома в Электростали. Мальчик травмирован, сообщает пресс-служба ведомства.

Наледь упала с крыши дома на мужчину с 4-летним мальчиком, которые вышли из подъезда. У ребенка диагностировали тяжелые травмы, его госпитализировали. Инцидент произошел в среду.

Проверку проведет прокуратура города Электросталь. Специалисты оценят соблюдение требований российского законодательства ответственными должностными лицами, а еще проверят полноту принятых мер по устранению ледяных глыб, снежных навесов с крыш многоквартирных домов, своевременной уборке территории около дома.

По результатам организованной проверки при наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.