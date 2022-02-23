РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Еще один пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев открылся на улице Карла Маркса в Подольске, сообщил депутат округа Михаил Чириков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подольское городское отделение КПРФ проводит сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР по адресу: улица Карла Маркса, дом 3/48 (помещение Подольского горкома КПРФ).

Гуманитарную помощь можно передать каждый вторник и в пятницу с 17:30 до 19:30, в воскресенье - с 12:00 до 16:00. Узнать подробности можно по телефонам: 8 (926) 284-54-19, 8 (496) 753-53-40.

Ранее Общественная палата и «Волонтеры Подмосковья» также приступили к сбору гуманитарной помощи для беженцев. Продукты питания, новые вещи и предметы первой необходимости принимают в волонтерском центре в доме 1 на улице Ульяновых в Подольске. Передавать помощь можно ежедневно с 10:00 до 20:00.