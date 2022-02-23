РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В День защитника Отечества «Русские Витязи» одержали уверенную победу над «СКА-Варягами» со счетом 5:0. Первый «сухарь» в МХЛ оформил вратарь Леонид Смирнов, сообщается в группе подмосковной команды в соцсети «ВКонтакте».

Во второй встрече между «Русскими Витязями» и «СКА-Варягами» ворота защищали Леонид Смирнов и Глеб Саранчук.

Первый период прошел преимущественно в зоне гостей, «Русские Витязи» создали ряд опасных моментов, 19 раз бросив в створ ворот «СКА-Варягов». Один из самых опасных моментов создал нападающий Максим Янченко в результате выхода один на один с вратарем соперника.

В большинстве Николай Смирнов опасно бросил с острого угла и с дальней дистанции, Егор Зубов и Кирилл Кондырев проверили вратаря соперника на пятаке. Счет в первом периоде не был открыт.

На старте второго периода капитан «Русских Витязей» Георгий Савин отлично обошел защитника соперников Евгения Цалпанова и переиграл вратаря, закатив шайбу рядом с щитком вратаря.

В своем 150-м матче в Молодежной хоккейной лиге в составе «Русских Витязей» Савин открыл счет.

Кирилл Кондырев на синей линии перехватил шайбу у соперника и нанес бросок, в результате которого шайба прошла под щитками вратаря, в результате счет стал 2:0.

Диагональная передача от Филата Зотова, уверенный бросок в исполнении Ивана Деткова дали третий гол в ворота соперника и счет стал 3:0.

На 27-й минуте «Русские Витязи» пятеркой разыграли отличный момент. Кондырев закатил шайбу с близкой дистанции и оформил дубль, в ассистентах были Зубов и Степан Урулин, счет стал 4:0.

В третьем периоде «Русские Витязи» нанесли 16 бросков в створ ворот «СКА-Варягов», как и в предыдущем матче.

Янченко организовал выход «один в ноль», Глеб Сивчук справился с броском нападающего подмосковной команды.

Лучший бомбардир «Русских Витязей» Николай Смирнов постарался прострелить ворота соперника в большинстве броском в ближний угол.

На 54-й минуте автором гола стал Егор Зубов, доработав шайбу на пятаке после броска Степана Урулина. Со счетом 5:0 «Русские Витязи» одержали четвертую победу в сезоне над «СКА-Варягами».

16-летний вратарь Леонид Смирнов оформил первый «сухарь» в МХЛ в восьмом матче за «Русских Витязей».

Следующие матчи подопечные Рустема Камалетдинова сыграют в Подольске 26 и 27 февраля против МХК «Динамо СПб».