РИАМО - 23 фев. В текущем году на территории столицы будут установлены 2 тыс. новых остановочных павильонов, там пассажиры могут ждать общественный транспорт в комфорте и безопасности, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На новых остановках будут большие карты и расписание маршрутов, электронные табло, увеличенная площадь крыши, подсветка, зарядка для гаджетов, камеры видеонаблюдения.

Так, в 2022 году новые павильоны оборудуют у остановок общественного транспорта «Метро Ясенево», «Метро Кузьминки», «Метро Красные Ворота», «Пехотная улица», «Метро Ленинский проспект», «Метро Каширская» и других.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил повышать комфорт москвичей на протяжении всей поездки в городском транспорте. Мы уже заменили почти половину всех остановок в городе — более 4,4 тыс. В плане на 2022 год установить еще 2 тыс. остановок нового формата», - отметил заммэра столицы, глава Дептранса города Максим Ликсутов.

Он добавил, что остановочные павильоны появятся там, где благоустраивают улицы, открываются новые станции метрополитена, МЦД или, где остановки уже пора заменить.

«В следующем году также хотим установить еще 2 тыс. остановок нового формата», — уточнил Ликсутов.