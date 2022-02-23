РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 фев. В Королеве дети поддержали больных коронавирусом стихами и рисунками в рамках акции «Ангелы здоровья», сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

Мероприятие было организовано представителем уполномоченного по правам человека в Московской области Еленой Власовой и членом общественной палаты, президентом фонда «Окно в мир» Екатериной Зеленцовой.

В акции приняли участие дети из многодетных семей и воспитанники детских садов. Дети, участвующие в акции, приготовили рисунки и поделки, написали стихи в поддержку детей больных коронавирусом и, находящихся на лечении в медицинских учреждениях Московской области.

Все подарки будут переданы в детские Covid-отделения Подмосковья.