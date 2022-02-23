РИАМО - 23 фев. Министерство иностранных дел России планирует дать чувствительный ответ на санкции США, которые они планируют ввести, сообщает Газета.ru.

Америка начала грозить санкциями РФ после осложнения ситуации на Украине. После признание Россией ЛНР и ДНР были анонсированы санкции против суверенного долга страны.

«Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», — сказано в сообщении МИД.

Россия признала независимость Донбасса 21 февраля после обстрела Украины этих территорий.