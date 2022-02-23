РИАМО - 23 фев. Наледь упала на мужчину с 4-летним мальчиком, которые вышли из подъезда многоэтажного дома в Электростали. Ребенок травмирован, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

У малыша диагностировали тяжелые травмы, его доставили в больницу.

Следственным отделом по Электростали было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, в результате чего ребенок получил тяжкие травмы (ст.238 УК РФ).

Следователи начали осматривать место ЧП. Специалисты устанавливают причины произошедшего, а также лиц, которые ответственны за проведение уборки снега и наледи с крыши данного дома.