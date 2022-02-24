РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск с четверга все рейсы автобусных маршрутов №№3 и 29 будут заезжать на остановочный пункт «Жилгородок», сообщает администрация муниципалитета.

По просьбам жителей Жилгородка (ул. Школьная, д. 50) и района Заречный микрорайона Климовск с четверга все рейсы маршрутов №№3 и 29 будут ездить через остановочный пункт «Жилгородок».

В течение недели совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и «Мострансавто» планируется провести оценку востребованности маршрута и принять решение о целесообразности изменения схемы движения на постоянной основе.

Ранее Жилгородок был обеспечен автобусным маршрутом №1 «Ст. Гривно – Жилгородок». Автобусы №3 «Ст. Гривно– ул. Циолковского – м/р Дубки» и №29 «Ст. МЦД Подольск – ст. Гривно». Они совершают 22 рейса в район.