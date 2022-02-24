РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В четверг временно отключат электроэнергию в домах на Быковском шоссе поселка Малаховка городского округа Люберцы в связи с ремонтом отходящего рубильника, передает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых люберецким производственным отделением АО «Мособлэнерго», проведут технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Время отключения – с 13:00 до 15:00.