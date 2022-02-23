РИАМО - 23 фев. Следователи инициировали проведение доследственной проверки после гибели женщины от падения наледи со здания в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

ЧП произошло в среду в поселке Богородский на территории предприятия. Следователи выезжали на место инцидента.

СК предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Также по данному факту назначена проверка подмосковной прокуратуры.