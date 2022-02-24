РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. Электричество временно отключат в двух домах на улице Станционной в подмосковных Мытищах в четверг, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Мытищинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, в четверг будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей в Мытищах.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется в четверг с 10:00 до 13:00 по адресу: Мытищи, ул. Станционная, дом 5 и дом 5 корпус 1 в связи с неотложными работами в ТП.