РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Встреча представителей администрации подмосковного Красногорска и руководителей учреждений здравоохранения округа с жителями состоится в четверг, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Мероприятие состоится в актовом зале администрации городского округа Красногорск, начало встречи в 14:00. Принять участие смогут все желающие.

В медицинских учреждениях Московской области работают более 5 тыс. фельдшеров. В последние два года пандемия коронавируса в несколько раз увеличила нагрузку на здравоохранение и средний медицинский персонал, в частности. Для поддержки фельдшеров в Подмосковье разработан ряд мер, в 2022 году на их выполнение из бюджета направят 430 млн рублей.