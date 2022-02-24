РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в четверг проведет онлайн-встречу с жителями.

«Обсудим вопросы, связанные со строительством и ремонтом социально значимых объектов, а также ряд других наиболее актуальных тем», - написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

Вопросы можно отправить на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru или озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85.

Трансляция будет проводиться на личных страницах Ружицкого в Instagram и во «ВКонтакте», начало в 18:00.