РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Электроснабжение ряда улиц в поселке Нахабино подмосковного Красногорска временно отключат в четверг, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Истринское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется в четверг с 11:00 до 12:00 на улицах Урицкого, Ленина и 40 лет Октября.

Причиной станут работы по замене голого провода на СИП, установка опор.